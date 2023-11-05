Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, o bölgeyi ise 28 milyon euroluk yıldız isimle doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fatih Tekke'den Mauro Icardi hakkında flaş sözler! ''Ben ondan daha yetenekliyim...''

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu olan ve şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbol adamının özellikle Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...