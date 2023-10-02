Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü alev aldı! Durdurulamıyorlar...

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 10 ismi!

Futbolda kulüp bazında en büyük organizasyon olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde sayısız oyuncu gol sevinci yaşadı. Ancak bazı oyuncular gol sayılarıyla turnuva tarihine geçti. Bizlerde bu haberimizde sizin için Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 10 ismini listeledik. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 10 ismi!