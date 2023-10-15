Fenerbahçe'den 49 milyon euroluk bomba! Ve transfere onay çıktı

Milli aranın ardından Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın tüm planları zafer üzerine. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın derbideki en büyük kozu da belli oldu. İşte detaylar...

Yıllar böyle geçti! İşte futbol tarihinin unutulmaz anları...

Dünyanın en çok takip edilen sporu olarak kabul edilen, milyonlarca kişinin sevdiği branş olan futbolda bugüne kadar birçok unutulmaz olaylar yaşandı. Futbol tarihinin unutulmaz anlarını derledik. İşte o anlar...