Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Erden Timur'a: ''Sahtekarca açıklamalar yapıldı, alzheimer başlangıcı olabilir''

Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Engin Baltacı'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük''
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...