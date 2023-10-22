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Haberler
  • 22 Ekim 2023 Pazar 22:37

Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Erden Timur'a: ''Sahtekarca açıklamalar yapıldı, alzheimer başlangıcı olabilir''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. İşte o açıklamalar...

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Mauro Icardi durdurulamıyor! Rakip tanımıyor: Müthiş seri...

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