Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Erden Timur'a: ''Sahtekarca açıklamalar yapıldı, alzheimer başlangıcı olabilir''

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...

Mauro Icardi durdurulamıyor! Rakip tanımıyor: Müthiş seri...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, rakip tanımıyor. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da müthiş bir performans ortaya koyan Arjantinli golcü Mauro Icardi, inanılmaz bir seri yakaladı. İşte detaylar...