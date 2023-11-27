Fenerbahçe - Karagümrük maçı yorumladı! Penaltı var mı, yok mu?

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Beşiktaş'ta Eric Bailly krizi! Bir türlü beli doğrulmadı Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Eric Bailly, siyah-beyazlı takıma imza attığı günden bu yana 4 kez sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu, takımdaki 80 gününün 50'sini tedavide geçirdi. İşte haberin detayları...

Rıza Çalımbay'dan itiraf: ''Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim'' Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ''Burak Yılmaz ya da Şenol Güneş çalışırken asla konuşmadım ama Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim.'' dedi.