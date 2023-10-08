Fenerbahçe için tarihi maç! Yeni rekor yolda: 2009-2010'dan bu yana bir ilk...

İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları!

Futbolda en önemli şeyin her zaman gol atmak olduğu söylenir, ancak gol atmak kadar asist yapmanın da önemi hiç azımsanmayacak kadar değerli. Bizlerde bu haberimizde sizler için 2023 takvim yılında Avrupa'nın en önemli 10 liginde en çok asist yapan oyuncuları derledik. İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları!