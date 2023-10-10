EURO 2032'nin oynanacağı statlar! İşte adaylar...

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Bin pişman etti! Mauro Icardi'yi mumla arıyorlar Mauro Icardi, Galatasaray'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi sezon başında sarı-kırmızılılara satan PSG ise bin pişman oldu. İşte detaylar...

Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! İlk idmanında dikkat çeken anlar... A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıkan millilerin eğlenceli görüntüleri dikkat çekti. İlk kez A Milli Takım'a seçilen oyuncular ve Montella, diğer futbolcular tarafından oluşturulan koridordan geçti. İşte o anlar...