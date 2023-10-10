EURO 2032'nin oynanacağı statlar! İşte adaylar...

Bin pişman etti! Mauro Icardi'yi mumla arıyorlar
Mauro Icardi, Galatasaray'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi sezon başında sarı-kırmızılılara satan PSG ise bin pişman oldu. İşte detaylar...
Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! İlk idmanında dikkat çeken anlar...
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıkan millilerin eğlenceli görüntüleri dikkat çekti. İlk kez A Milli Takım'a seçilen oyuncular ve Montella, diğer futbolcular tarafından oluşturulan koridordan geçti. İşte o anlar...
2 yıldıza birden talip oldular! Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu
Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilere Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu için paket teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...