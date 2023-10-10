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Haberler
  • 10 Ekim 2023 Salı 15:27

EURO 2032'nin oynanacağı statlar! İşte adaylar...

UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Bu büyük organizasyonun oynanacağı stadyumlar ise belli oldu. İşte adaylar...

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