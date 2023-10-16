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Haberler
  • 16 Ekim 2023 Pazartesi 20:22

Ergin Ataman'dan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin sözleri: ''O cezaları ben verdirmedim...''

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 3. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe Beko maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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Vincenzo Montella Letonya galibiyetinin ardından konuştu: 'Birincilik için de oynayabiliriz'

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe'den 49 milyon euroluk bomba! Ve transfere onay çıktı

Fenerbahçe'den 49 milyon euroluk bomba! Ve transfere onay çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Aradığı 6 numarayı Manchester City'de bulan sarı-lacivertlilerin istediği yıldız isim için Pep Guardiola'dan onay çıktı. İşte İngiliz ekibinin transferine 49 milyon euro harcadığı o isim...
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