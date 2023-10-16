Ergin Ataman'dan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin sözleri: ''O cezaları ben verdirmedim...''

Avrupa, A Milli Takım'ın zaferini konuşuyor! ''Vincenzo Montella'nın Türkiye'si...''
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde evinde Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'ya gitmeyi garantiledi. Ay-yıldızlıların bu zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Vincenzo Montella Letonya galibiyetinin ardından konuştu: ''Birincilik için de oynayabiliriz''
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'den 49 milyon euroluk bomba! Ve transfere onay çıktı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Aradığı 6 numarayı Manchester City'de bulan sarı-lacivertlilerin istediği yıldız isim için Pep Guardiola'dan onay çıktı. İşte İngiliz ekibinin transferine 49 milyon euro harcadığı o isim...