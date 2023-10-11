Bonservis bedelinde rekor belli oldu! İşte en pahalı 10 futbolcu

Victor Nelsson açtı ağzını yumdu gözünü! ''Hayal kırıklığına uğradım''
Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manchester United maçında oynamadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını da açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in maaşı en yüksek futbolcusu belli oldu! Birinci sırada bakın kim var
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemine kulüplerin yaptığı takviyeler damga vurdu. 2023-2024 yaz transfer dönemi sona ermesiyle, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcuları da belli oldu.
İşte dünya yıldızları bu yıllarda futbola veda etti! Son isim Hazard oldu
2019 yılından 2023 yılına kadar yeşil sahalara veda eden isimleri derledik. Listede bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolun süperstarı Zlatan Ibrahimovic'te, yer aldı. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eden Hazard ise bugün emekli olduğunu açıklayarak bu listeye giren son isim oldu. İşte kramponları asan bazı yıldızlar...