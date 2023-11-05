Beşiktaş'ta kavga! Burak Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Formayı verdiğim gibi geri almasını bilirim''

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a 28 milyon euroluk yıldız! Angelino gidiyor, o geliyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, o bölgeyi ise 28 milyon euroluk yıldız isimle doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...