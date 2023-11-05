Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 5 Kasım 2023 Pazar 22:18

Beşiktaş'ta kavga! Burak Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Formayı verdiğim gibi geri almasını bilirim''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın sözleri...

DİĞER GALERİLER

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Sebastian Szymanski için geliyorlar! Napoli'den dev teklif...

Sebastian Szymanski için geliyorlar! Napoli'den dev teklif...

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerin büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Sebastian Szymanski için devreye giren Napoli, ara transferde teklifle gelmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'a 28 milyon euroluk yıldız! Angelino gidiyor, o geliyor

Galatasaray'a 28 milyon euroluk yıldız! Angelino gidiyor, o geliyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, o bölgeyi ise 28 milyon euroluk yıldız isimle doldurmayı planlıyor. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.