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Haberler
  • 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:43

Beşiktaş'ta hoca arayışı sürüyor! Aday listesi kabarık

Rıza Çalımbay ile de yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı hızlandı. Önceliği yabancı olan siyah-beyazlılarda aday listesi kabarık. İşte adaylar...

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