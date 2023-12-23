Beşiktaş'ta hoca arayışı sürüyor! Aday listesi kabarık

İşte İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi 2 takımın başında bulunan teknik direktörlerin derbi performansı dikkat çekiyor. İşte Kartal ve Buruk'un derbi karnesi...
Halil Umut Meler o anları anlattı! ''Emre Belözoğlu provoke etti''
Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...