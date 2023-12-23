Beşiktaş'ta hoca arayışı sürüyor! Aday listesi kabarık

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi 2 takımın başında bulunan teknik direktörlerin derbi performansı dikkat çekiyor. İşte Kartal ve Buruk'un derbi karnesi...

Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere bir imkan daha! ''GSB EDU''

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yeni projesi ''GSB Eğitim Deneyim Uygulama (GSB EDU) Portalı'' sayesinde on binlerce genç hem sosyalleşiyor hem de ücretsiz olarak birçok alanda eğitim görüyor.