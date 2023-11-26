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Haberler
  • 26 Kasım 2023 Pazar 15:56

Beşiktaş'ta Eric Bailly krizi! Bir türlü beli doğrulmadı

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Eric Bailly, siyah-beyazlı takıma imza attığı günden bu yana 4 kez sakatlık yaşadı. Savunma oyuncusu, takımdaki 80 gününün 50'sini tedavide geçirdi. İşte haberin detayları...

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