Beşiktaş'ta Eric Bailly krizi! Bir türlü beli doğrulmadı

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Rıza Çalımbay'dan itiraf: ''Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim'' Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ''Burak Yılmaz ya da Şenol Güneş çalışırken asla konuşmadım ama Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim.'' dedi.

İşte şampiyonluk yüzüğü olmayan NBA yıldızları; Charles Barkley, Dominique Wilkins... Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihi boyunca adı unutulmazlar arasına giren ancak şampiyonluk yaşayamayan birçok oyuncu bulunuyor. Şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldızları sizler için derledik. İşte o yıldızlar...