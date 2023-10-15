Beşiktaş'ın derbi planı belli oldu! Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a karşı en büyük kozu...

Yıllar böyle geçti! İşte futbol tarihinin unutulmaz anları...

Dünyanın en çok takip edilen sporu olarak kabul edilen, milyonlarca kişinin sevdiği branş olan futbolda bugüne kadar birçok unutulmaz olaylar yaşandı. Futbol tarihinin unutulmaz anlarını derledik. İşte o anlar...