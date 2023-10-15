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Haberler
  • 15 Ekim 2023 Pazar 09:47

Beşiktaş'ın derbi planı belli oldu! Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a karşı en büyük kozu...

Milli aranın ardından Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın tüm planları zafer üzerine. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın derbideki en büyük kozu da belli oldu. İşte detaylar...

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Yıllar böyle geçti! İşte futbol tarihinin unutulmaz anları...

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Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Okan Buruk ısrarla onu istiyor

Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Okan Buruk ısrarla onu istiyor

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İşte kalecilere taş çıkan futbolcular! ''Akıllara kazındılar''

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