''Balkan''bahçe dönemi bitti! Fenerbahçe'de bir devrin sonu

Üst üste 3. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya hazırlanan Galatasaray, 105 milyon euroluk yıldızı getirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Kevin De Bruyne için servet döktüler

Kevin De Bruyne için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli ile anlaşmaya varan Belçikalı yıldız oyuncu Kevin De Bruyne için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...