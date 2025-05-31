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Haberler
  • 31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:17

''Balkan''bahçe dönemi bitti! Fenerbahçe'de bir devrin sonu

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi. Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda eden sarı-lacivertlilerde ''Balkan''bahçe dönemi bitti. İşte o isimlerin hikayesi...

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