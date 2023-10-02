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Haberler
  • 2 Ekim 2023 Pazartesi 22:22

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray cevabı: ''Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı ama...''

Fenerbahçe'den ayrılıp Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu. İşte o açıklamalar...

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Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü alev aldı! Durdurulamıyorlar...

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Dusan Tadic isyan etti: 'Üst seviyede futbol oynadım, böyle bir şey görmedim'

Dusan Tadic isyan etti: ''Üst seviyede futbol oynadım, böyle bir şey görmedim''

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