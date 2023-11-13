Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakem yorumları! ''Futbolun utanç gecesi''

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Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''Uzun zamandır görmemiştim'' Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair ve hedefleriyle ilgili konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan hakem tepkisi: ''Maç tamamen değişebilirdi'' Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubunun 4. maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Bayern Münih deplasmanında 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...