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Haberler
  • 8 Ekim 2023 Pazar 00:06

7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor

Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş'ın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk 7 haftasında 7 kulüp teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. İşte Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişiklikleri...

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