7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor

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İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları! Futbolda en önemli şeyin her zaman gol atmak olduğu söylenir, ancak gol atmak kadar asist yapmanın da önemi hiç azımsanmayacak kadar değerli. Bizlerde bu haberimizde sizler için 2023 takvim yılında Avrupa'nın en önemli 10 liginde en çok asist yapan oyuncuları derledik. İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları!

Mauro Icardi rekora hazırlanıyor! 1 gol daha atarsa tarihe geçecek Galatasaray'da Mauro Icardi, gözünü Süper Lig'de oynanacak olan Antalyaspor maçına dikti. Bu karşılaşmada da gollerini sürdürmek isteyen Mauro Icardi, Mbaye Diagne'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...