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Haberler
  • 9 Ekim 2023 Pazartesi 09:43

2 yıldıza birden talip oldular! Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilere Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu için paket teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe için tarihi maç! Yeni rekor yolda: 2009-2010'dan bu yana bir ilk...

Bu sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, gözünü rekora dikti. Bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundaki rekoru da egale etmeye çalışacak. İşte detaylar...

7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor

7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor

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