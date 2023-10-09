2 yıldıza birden talip oldular! Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu

İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe için tarihi maç! Yeni rekor yolda: 2009-2010'dan bu yana bir ilk...

Bu sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, gözünü rekora dikti. Bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundaki rekoru da egale etmeye çalışacak. İşte detaylar...