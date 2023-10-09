2 yıldıza birden talip oldular! Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu

Burak Yılmaz, A Milli Takım'dan teklif aldığını açıkladı! ''Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim''
İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe için tarihi maç! Yeni rekor yolda: 2009-2010'dan bu yana bir ilk...
Bu sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, gözünü rekora dikti. Bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundaki rekoru da egale etmeye çalışacak. İşte detaylar...
7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor
Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş'ın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk 7 haftasında 7 kulüp teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. İşte Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişiklikleri...