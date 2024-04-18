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Topuklarında çatlak ve nasır olanlar dikkat! Eğer ceviz kabuklarını bu şekilde kullanırsanız…

Topuklarda ortaya çıkan çatlak ve nasır, nem oranının azalması ile oluşabilir. Ayrıca bu rahatsızlıklar, ayakların yaşlı bir görüntü sergilemesine neden olabilir. Bunun yanı sıra topuklardaki çatlak ve nasır rahatsızlığını yumuşatabilen bir yöntem bulunuyor. İşte detaylar…
18 Nisan 2024 Perşembe 23:01
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Topuklar vücuttaki en hızlı sıvı biten bölgelerden biri olarak işaret edilebiliyor. Bu nedenle topuk bölgesinde çatlama ve nasır rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca taş gibi olan nasır ve çatlaklar pek çok insanın moralini bozabiliyor.

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