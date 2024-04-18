Topuklarında çatlak ve nasır olanlar dikkat! Eğer ceviz kabuklarını bu şekilde kullanırsanız…

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Topuklar vücuttaki en hızlı sıvı biten bölgelerden biri olarak işaret edilebiliyor. Bu nedenle topuk bölgesinde çatlama ve nasır rahatsızlığı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca taş gibi olan nasır ve çatlaklar pek çok insanın moralini bozabiliyor.