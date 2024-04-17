Sırrı ortaya çıktı: Makarna suyunu dökenler pişman oluyor!
Makarna pek çok insan tarafından tüketiliyor. Çünkü pratik bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra lezzetli olarak da ön plana çıkabiliyor. Ancak makarna suyu genellikle dökülebiliyor. Öte yandan makarna suyunun adeta sırrı ortaya çıktı. Bu nedenle dökenler pişman olabiliyorlar. Detaylar haberimizde...
17 Nisan 2024 Çarşamba 01:28
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Makarna suyu birçok insan tarafından dökülüyor. Çünkü makarna her ne kadar sevilerek tüketilse de suyunun genellikle işe yaramadığı düşünülüyor.
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Sırrı ortaya çıktı: Makarna suyunu dökenler pişman oluyor!
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