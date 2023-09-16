Sertleşen havluları pamuk gibi yapmanın sırrı! Bu yöntem ile yumuşacık oluyor

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Havluların sertleşmesi pek çok insanın canını sıkabilir. Çünkü beğenilerek alınan yumuşak havlular, zamanla sertleşerek kullanılamaz bir hale gelebilir. Ayrıca bu problemin başlıca sebeplerinden biri yumuşatıcıdır.