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Sertleşen havluları pamuk gibi yapmanın sırrı! Bu yöntem ile yumuşacık oluyor

Havluların yıkandıktan sonra sertleştiği görüşebilir. Ayrıca sertleşen havluları eski haline getirmek oldukça zor gibi görülebilir. Ancak bu konuda tercih edilecek bir yöntem, adeta yumuşacık olmalarını sağlayabilir. İşte detaylar…
16 Eylül 2023 Cumartesi 23:41
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Havluların sertleşmesi pek çok insanın canını sıkabilir. Çünkü beğenilerek alınan yumuşak havlular, zamanla sertleşerek kullanılamaz bir hale gelebilir. Ayrıca bu problemin başlıca sebeplerinden biri yumuşatıcıdır.

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