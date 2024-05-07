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Banyo böcekleri evdeyse buna dikkat edin! İşte o haşerelerden kurtulmanın yolu

Banyo böcekleri ile birçok insan karşılaşmıştır. Çünkü bu haşereler evlere de girebiliyorlar. Ancak evlerde genellikle istenmezler. Öte yandan banyo böceklerinden kurtulmanın bazı yolları bulunuyor. Ayrıca evlere geliş sebeplerinden de adeta bazıları belli oldu. Detaylar haberimizde…
7 Mayıs 2024 Salı 22:35
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Banyo böcekleri ile pek çok insan hayatının bir döneminde karşılaşmıştır. Çünkü gümüşçün, nem ve gümüş böcekleri olarak da bilinen söz konusu haşereler, evlere de girebiliyorlar.

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