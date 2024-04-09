İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Sivilce ve cilt lekeleri olanlar dikkat! İşte doğal çözüm…

İbn-i Sina asırlar önce gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok farklı sağlık problemine çözüm önerdi. Ayrıca ünlü hekimin El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında sivilce ve cilt lekeleri için de doğal çözüm tavsiyeleri bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın cilt lekeleri ve sivilce sorunu için doğal çözüm önerileri…