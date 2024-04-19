Duş başlıklarını temizlemenin basit yolu! Kireç sorunu tarih oluyor…

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Duş başlıklarında görülen kireç problemi, kötü bir görüntü oluşturur. Ayrıca bununla da kalmaz, su akışında probleme sebep olabilir. Bunun sonucunda ise pek çok insan, duş başlıklarında oluşan kireç problemini temizleyebilen yöntemleri araştırabiliyor.