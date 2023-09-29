Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuyu önleyen yöntem! Bu besinden 2-3 dilim katılırsa…

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Bulaşık makinesinde kullanıma ve zamana bağlı olarak kötü koku oluşabilir. Ayrıca bu problemin sebeplerinden bazıları; bulaşık makinesinin düzenli temizlenmemesi, filtrelerinin tıkanması ya da yanlış deterjan kullanımı olarak sayılabilir. Ancak bu problemin farklı nedenleri de olabilir.