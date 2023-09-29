Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuyu önleyen yöntem! Bu besinden 2-3 dilim katılırsa…
Bulaşık makinesinde zamana ve kullanıma bağlı olarak kötü koku oluşabilir. Bu problemle karşılaşan birçok insan, kötü kokuyu önleyen yöntemleri de araştırabiliyor. Ayrıca bu konuda tercih edilebilecek bir besin, bulaşık makinesindeki kokuyu önleyebiliyor. İşte detaylar…
29 Eylül 2023 Cuma 20:18
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Bulaşık makinesinde kullanıma ve zamana bağlı olarak kötü koku oluşabilir. Ayrıca bu problemin sebeplerinden bazıları; bulaşık makinesinin düzenli temizlenmemesi, filtrelerinin tıkanması ya da yanlış deterjan kullanımı olarak sayılabilir. Ancak bu problemin farklı nedenleri de olabilir.
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Bulaşık makinesinde oluşan kötü kokuyu önleyen yöntem! Bu besinden 2-3 dilim katılırsa…
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