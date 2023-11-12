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Balığın lezzetini zirveye taşıyan 5 sos tarifi! Balık pişirmek için en pratik soslar

Kış ayları gelince mutfaklardan balık kokusu da eksik olmuyor. Balık pişirme konusunda hemen hemen herkesin bir tarifi var. Fakat konu balık sosu olunca işler değişiyor. Oysa balığı lezzetli hale getiren sosudur. İşte balık pişirmek için en pratik 5 sos tarifi...
12 Kasım 2023 Pazar 17:24
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1. Limonlu sos

Sarımsak, limon, karabiber, tuz ve zeytinyağını harmanlayın. Balığı pişirmeden önce bir güzel harmanlayın. Biraz buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olur.

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