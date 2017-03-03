- Filenin sultanları gümüş madalya kazandı
- Atletizmde 5 madalya daha!
- Türkiye atıcılıkta 3 madalya kazandı
- Türkiye oyunların ilk gününü 3 madalya ile kapattı
- İpek Soylu çeyrek finalde
- Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu oldu
- Burak Uygur'dan altın madalya
- Bilardo Milli Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu!
- Rıza Yıldırım'dan altın madalya
- Voleybolda Efeler Ligi'nde şampiyon belli oldu
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Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda avantaj elde etti
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u mağlup etti.
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Efeler Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu
Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin final etabında, 2. gün sonunda Jeopark Kula Belediyespor ile TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Atlı'ya kutlama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türk sporcu Süleyman Atlı'yı kutladı.
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Galatasaray Avrupa'da yarı finalde
Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Rövanş maçında Budowlani'yi 3-0 mağlup eden temsilcimiz, CEV Cup'ta yarı finale yükseldi.
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Beşiktaş'ın uçağı inemedi! Havada korkulu dakikalar...
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı, Tokat Belediye Plevne ile oynayacağı maç için Tokat'a taşıyan uçak, yaşanan problemlerden dolayı inemedi.
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Efsane pilot hayatını kaybetti
Eski Formula 1 ve motosiklet dünya şampiyonu John Surtees, 83 yaşında hayatını kaybetti.
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Yasemin Can'dan yeni rekor ve madalya!
34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Kadınlar 3 bin metre finalinde milli atlet Yasemin Can, 8.43.46'lık dereceyle Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.
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Nadal'a finalde büyük şok!
Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 6 numarası Rafael Nadal'ı 2-0 yenen dünya sıralamasının 40. basamağındaki Sam Querrey, şampiyon oldu.
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Milli atlet rekor kırdı! 3 bin metrede...
Milli Atlet Yasemin Can, Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3000 Metre Yarışı'nda kendisine ait olan rekoru kırdı.
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