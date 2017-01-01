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- İşte Trump'ların Şırnaklı modacısı
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İzmir moda haftasına yerli damgası
İzmir Fashion Week Summer 2015, Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde sadece Türk modellerle gerçekleştirildi.
MODA
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Yeni moda nine saçı
Sosyal paylaşım sitesi Instagram’da ‘GrannyHair’ yani “büyükanne saçı” etiketiyle yayılmaya başlayan gri saç akımı hızla yayılıyor.
MODA
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Burberry'de devrim: İlk kez Pakistanlı model kullanıldı
5 yaşındaki Laila Naim Pakistanlı bir model. Burberry kadrosuna girmeye hak kazanan küçük kız fark etmeden de olsa Burberry'deki ilk Pakistanlı model olmayı başardı ve moda tarihine imza attı.
MODA
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Dünya'nın en kıymetlisi
Dünya’nın önde gelen müzayede firmalarından biri olan Sotheby Dubai’de 100,20 kıratlık elması görücüye çıkardı.
MODA
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Dolce & Gabbana'ya ‘sentetik bebek’ tepkisi
İngiliz pop şarkıcısı Elton John, tüp bebeklerini "sentetik" diye niteleyen İtalyan moda tasarımcısı Domenico Dolce'ye tepki olarak Dolce & Gabbana'yı boykot çağrısı yaptı.
MODA
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Bu kulaklık tam 7 bin dolar
Dolce&Gabbana ve Frends işbirliğiyle üretilen bu kulaklık, yaklaşan Anneler Günü için özel olarak tasarlandı.
MODA
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Çelik alyanslar kendi modasını yarattı
Yeryüzünün en anlamlı takısı alyanslara çelik devrimini yaşatan Lovering yeni modelleriyle her tarza hitap etmeye başladı.
MODA
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Genç Modacıların Tasarımları Yarıştı
Hem İTÜ’de hem de Amerika’da eğitim alan genç modacıların, tasarımlarıyla profesyonel jüri önünde yarıştığı “İTÜ Fashion Show 2015”, göz alıcı bir defile ile gerçekleştirildi.
MODA
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Yeni versiyonuyla yeniden sahnede
Piyasaya çıktığı 60'lı yıllarda "su geçirmez saat" kavramına yepyeni bir tarih yazan Edox'un yunusu Delfin, yeni versiyonuyla yeniden sahnede. Üstelik Su Şampiyonu Delfin yeni rekorlar kırmaya hazır.
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