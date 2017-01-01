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Son yılların en çok konuşulan mayo tasarımcısı
Son yılların en çok konuşulan mayo tasarımcısı
Şimdi moda zamanı!
Şimdi moda zamanı!
Gözler üzerinizde!
Gözler üzerinizde!
Buse Terim ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladı
Buse Terim ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladı
Bu takıların bir hikayesi var
Bu takıların bir hikayesi var
Masalsı tasarımlar Hollywood yolunda…
Masalsı tasarımlar Hollywood yolunda…
Pinkylola ile kadınlar daha güzel
Pinkylola ile kadınlar daha güzel
Midye kabuklarından tasarımcılığa!
Midye kabuklarından tasarımcılığa!
Sıradan değil iddialı!
Sıradan değil iddialı!
Modaya yön veren tasarımlar!
Modaya yön veren tasarımlar! Genç modacı Ceren Mercanlı... Dünyanın en önemli moda okullarında aldığı eğitimi ve yakaladığı staj imkanlarında edindiği birikimi kurduğu CITY Ceren Mercanlı markası adı altında hazırladığı koleksiyonlarla hayata geçiriyor.
Onların da ortak tercihi!
Onların da ortak tercihi!
Zerafetine düşkün kadınların tercihi!
Zerafetine düşkün kadınların tercihi!
Aşk’ın en derin hali
Aşk’ın en derin hali
Arda İşler’den sonsuz ‘Aşk’a özel
Arda İşler’den sonsuz ‘Aşk’a özel
Abbate'den büyük atılım
Abbate'den büyük atılım
Bu eşarplarda sanat var!
Bu eşarplarda sanat var!
Zamansız kadınlar için `Zamansız tasarımlar`
Zamansız kadınlar için `Zamansız tasarımlar`
Yıldızlar podyumda
Yıldızlar podyumda
En güzel yılbaşı hediyeleri...
En güzel yılbaşı hediyeleri... Yeni yıla sayılı günler kala bir çoğumuzu ne hediye alsam telaşı sardı bile. Biz de 2016 yılına girerken yılbaşı hediyesi fikirlerinden bahsedelim istedik!<
Viktor Öcal'ın kişiye özel tasarımları göz kamaştırdı
Viktor Öcal'ın kişiye özel tasarımları göz kamaştırdı
Yeni sezonda koyu romantizm
Yeni sezonda koyu romantizm
Londra‘da Türk esintisi
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Yılbaşının rengi yakut kırmızısı
Yılbaşının rengi yakut kırmızısı