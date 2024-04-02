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Zayıflama sürecinde sık sık tüketiliyor! İşte limonlu suyun faydaları

Limonlu su, zayıflama sürecinde birçok insan tarafından tüketiliyor. Çünkü sindirimi iyileştirdiği ve faydalı olduğu söyleniyor. Peki, limonlu su zayıflamaya faydalı mı? Detaylar haberimizde…
2 Nisan 2024 Salı 00:55
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Limonlu suyun zayıflamaya faydalı olduğu söyleniyor. Ayrıca sindirimi artırma gibi özellikleri olduğu belirtiliyor. Bu nedenle pek çok kişi, ''Limonlu su zayıflamaya faydalı mı?'' sorusunu araştırabiliyor.

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