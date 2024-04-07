Parfümün kalıcı etkisini 3 kat artıran basit yöntem! Saniyeler içinde uygulanıyor

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Parfüm sürülen ve sıkılan olarak pek çok insan tarafından kullanılıyor. Ayrıca bazı insanlar birçok farklı koku kullanabiliyor. Ancak sıkılan veya sürülen kokuların bir müddet sonra etkisini yitirdiği hissedilebiliyor.