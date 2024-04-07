Parfümün kalıcı etkisini 3 kat artıran basit yöntem! Saniyeler içinde uygulanıyor
Parfüm pek çok insan tarafından kullanılıyor. Ancak sıkılan ya da sürülen kokuların bir müddet sonra etkisini yitirdiği hissedilebiliyor. Öte yandan bir yöntem sayesinde parfümün kalıcı etkisini 3 kat artırmak mümkün olabiliyor. Üstelik söz konusu yöntem saniyeler içinde uygulanabiliyor. Detaylar haberimizde…
7 Nisan 2024 Pazar 01:15
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Parfüm sürülen ve sıkılan olarak pek çok insan tarafından kullanılıyor. Ayrıca bazı insanlar birçok farklı koku kullanabiliyor. Ancak sıkılan veya sürülen kokuların bir müddet sonra etkisini yitirdiği hissedilebiliyor.
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Parfümün kalıcı etkisini 3 kat artıran basit yöntem! Saniyeler içinde uygulanıyor
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