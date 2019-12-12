Akşam Baskısı'nın İlk Konuğu: Hikmet Genç | Şehir Üniversitesi Tartışmaları | Libya Mutabakatı

Siyasetten kültür-sanata, dünya haberlerinden Türkiye gündemine kadar birçok konu Akşam Baskısı’nda masaya yatırılacak. Aksam TV’den Ezgi Aşık’ın sunduğu Akşam Baskısı’nın ilk konuğu Gazeteci-yazar Hikmet Genç oldu.

Genç, Şehir Üniversitesi üzerindeki tartışmaları, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sürecini ve bölgedeki etkilerini değerlendirdi.

5 Soru 5 Cevap

Uzun yıllardır gazeteci ve köşe yazarsınız. Mesleki kariyerinize dönüp baktığınızda keşke altına imza atmasaydım dediğiniz bir yazınız var mı?

Var, yıllar önce Rahmetli Turgut Özal ile olan yazımı vardı. Keşke onu yazmasaydım dedim. Yazıyı yanlış bilgilendirmeden dolayı yazmıştım ama bunu düzeltecek bir yazdım oldu.

Peki, keşke altına imza atsaydım dediğiniz haber var mı?

Çok vardır. Mesela şu haberin altına imza atmak isterdim. İlk yaptığımız Fırat Kalkanı operasyonun haberini yapmak isterdim. Türkiye uzun yıllar sonra sınır ötesi operasyon yapıyordu ve Fırat Kalkanı haberinin verilme manşetini ilk ben yapmak isterdim. Haberi bütün Türkiye ve dünyaya duyurmak isterdim.

Gazeteci-yazar olmasaydınız, hangi mesleği yapardınız?

Bunu biliyorum hala da yapmaya çalışıyorum. Marangoz olmak isterdim. Ağaç ve ahşap işleriyle oynamayı çok seviyorum. Kendi çapımda küçük bir alanda hala da yapıyorum.

Gazetecilikte pes ettiğiniz bir dönem oldu mu?

Hayır, hiç pes etmedim ama yıldığım zamanlar oldu. Mesleği bırakmadım, bırakmayı da hiçbir zaman düşünmedim.

Yazdığınız yazılarla keşke kalbini kırmasaydım dediğiniz bir isim var mı?

Evet, böyle bir isim var, Nedim Şener. Hatta buradan söyleyeyim 2014 yılında canlı bir televizyon programında kendisinden özür diledim. Ergenekon ve Balyoz davalarında sürecinde bir yazı yazmıştım.