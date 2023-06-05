TRT Tabii'den Gönül Dağı tadında bir dizi: Modern Doğu Masalları!

TRT dijital platformu TABİİ'yi seyircisinin beğenisine sundu. Kanalın ses getiren projelerinden biri, Modern Doğu Masalları oldu. Gönül Dağı dizisi ile aynı yapım şirketine ait dizinin başrolünde Semih Ertürk ve Feyyaz Duman var. Dizide aynı zamanda Mehmet Atay da rol alıyor. Projede; babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesi aktarılıyor. Babalarını kaybeden Halil ve İbrahim kardeşler, onun kendilerine bırakmış olduğu vasiyetini yerine getirebilmek için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk; Anadolu'da asırlar boyu anlatılan hikayelerle bezeli bir yolculuktur. Çünkü hem babalarının geçmişi hem de kendileri hakkında birçok şey öğreneceklerdir.