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TRT Tabii'den Gönül Dağı tadında bir dizi: Modern Doğu Masalları!

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Modern Doğu Masalları, konusuyla oldukça ilgi çekiyor. Gönül Dağı dizisi ile aynı yapım şirketine ait olan Modern Doğu Masalları'nda da, tıpkı Gönül Dağı'nda olduğu gibi anadolu hikayeleri seyirciye aktarılıyor.

TRT dijital platformu TABİİ'yi seyircisinin beğenisine sundu. Kanalın ses getiren projelerinden biri, Modern Doğu Masalları oldu. Gönül Dağı dizisi ile aynı yapım şirketine ait dizinin başrolünde Semih Ertürk ve Feyyaz Duman var. Dizide aynı zamanda Mehmet Atay da rol alıyor. Projede; babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesi aktarılıyor. Babalarını kaybeden Halil ve İbrahim kardeşler, onun kendilerine bırakmış olduğu vasiyetini yerine getirebilmek için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk; Anadolu'da asırlar boyu anlatılan hikayelerle bezeli bir yolculuktur. Çünkü hem babalarının geçmişi hem de kendileri hakkında birçok şey öğreneceklerdir.
  • Kategori:
    DİZİKOTEK
  • Eklenme Tarihi:
    5.06.2023 16:15
  • Güncellenme Tarihi:
    5.06.2023 16:16
  • Kategori Videoları
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