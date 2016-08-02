Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda değişikliğe gitti. Kuddusi Müftüoğlu'nun istifası kabul edilirken, başkanlık görevine Yusuf Namoğlu getirildi. İlerleyen dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun başına Yusuf Namoğlu'nu atadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun başına Yusuf Namoğlu'nun atanmasını kararlaştırdı. Merkez Hakem Kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak."

Yeni MHK Başkanı Yusuf Namoğlu kimdir?

Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Serbest İnşaat Mühendisi, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Futbol Hakemliği, XIX., XX. dönem İstanbul milletvekilliği, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı ile Beşiktaş belediye başkanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır. 2011 yıllında Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir. Namoğlu 16 Aralık 2014 tarihinde yeniden Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilmiştir.