Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok

2016-2017 sezona iyi bir giriş yapmak yapmak isteyen Galatasaray, forvet hattında yaşadığı eksikliği Eren Derdiyok ile tamamlaya çalışıyor. Galatasaray, Eren Derdiyok ile görüştüğünü KAP’ bildirdi. Eren Derdiyok kimdir, kariyeri, istatistikleri ve hakkında merak ettiğiniz bütün detaylar haberimizde. Galatasaray’ın KAP'a gönderdiği açıklamada; "Galatasaray, Eren Derdiyok transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi." açıklaması yapıldı. Eren Derdiyok bu transferde ne kadar ücret alacağı daha sonra açıklanacak. Galatasaray, Eren Derdiyok ile görüştüğünü resmileşti. Transfer görüşmeleri henüz tamamlanmış değil.

EREN DERDİYOK KİMDİR?

Basel'de dünyaya gelen Derdiyok, şehrin küçük futbol takımlarından biri olan Old Boys'ta futbola başladı. 1994'te başladığı futbol kariyerini 2005'e kadar altyapılarda sürdüren futbolcu, 2005-06 sezonu ile birlikte A takıma yükseldi. 2. Liga adı verilen İsviçre beşinci seviye liginde 18 maçta 10 gol attı. Kendini gösterdiği maç ise Basel ile 22 Ekim 2005'te oynadıkları İsviçre Kupası maçı oldu. 6-1 yenildikleri maçta Derdiyok takımının golü kaydeden ismiydi. FC Basel'in dikkatini çeken 18 yaşındaki forvet, 2005-06 sezonu devre arasında transfer edildi. 2006-07 sezonuna İsviçe'nin üçüncü seviye ligi olan 1. Liga'da mücadele eden FC Basel II'de başladı. İlk maçında golle buluşan Derdiyok, 17 maçta 10 gol ile dikkatleri üzerine çekti. 11 Şubat 2007'de Young Boys karşısında ilk kez FC Basel forması giydi. İlk sezonunda genel olarak yedekte oynayan futbolcu, ilk golünü FC St. Gallen'e attı. Attığı gol ile takımına bir puan kazandırdı. Sezonu lider FC Zürih'in bir puan gerisinde ikinci olarak bitirmişlerdi.

2007-08 sezonunda Derdiyok takımının ilk 11 oyuncularından olmayı başardı. Sezona yine FC St. Gallen karşısında, bu sefer iki gol kaydederek başladı. 27 maçta 7 gol kaydeden futbolcu FC Thun 1898 karşısında hat-trick yaptı. Gollerinin yanında 5 asist kaydetti. Sezon sonunda İsviçre şampiyonuluğu yaşadı. Sezonun en iyi genç futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ayrıca 7 kez UEFA Kupası'nda forma giyerek Avrupa maçlarında tecrübe kazandı. Sezonun en büyük başarısı ise İsviçre Kupası'nı kazanmaları oldu. Çeyrek finalde Stade Nyonnais karşısında alınan 2-0 galibiyette iki golü de kaydeden Derdiyok, AC Bellinzona'yı 4-1 yendikleri final maçında da maçın ilk golünü kaydetti.

2008-09 sezonunda 24 maçta 9 gol atarak, Basel kariyerinin en gollü sezonunu geçirdi. Ancak ligde üçüncü olabildiler. Kupada da yarı finalde Young Boys'a penaltılarla elendiler. Derdiyok, kariyerinin ikinci hat-trick'ini yine FC Thun'a, bu sefer İsviçre Kupası'nda 4-0 kazandıkları maçta yaptı. Kendini Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi performansıyla gösterdi. 4 ön eleme maçında da oynayan futbolcu, Vitoria Guimaraes karşısındaki ikinci maçta 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydedip, takımının gruplara kalmasını sağladı. Grup maçlarında da 5 kez forma giyen futbolcu, Nou Camp'ta FC Barcelona karşısında 70. dakikada oyuna girdi ve 82. dakikada beraberliği getiren golü attı.

2009 sezonunda Alman Bayer Leverkusen kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. 31 Temmuz 2009'da Almanya Kupası ilk tur maçında SV Babelsberg 03 karşısında ilk kez Leverkusen forması giydi. 67. dakikada attığı golle Leverkusen maçı 1-0 kazanıp bir üst tura atladı.

8 Ağustos 2009'da ise Bundesliga'da ilk maçına çıkıp, 1. FSV Mainz 05 karşısında ilk golünü buldu. Teknik adam Jupp Heynckes'in favorilerinden olan Derdiyok, Stefan Kießling ile forvet hattını oluşturdu ve 33 maçta attığı 11 golle takımının en golcü ikinci ismi oldu. Leverkusen sezonu dördüncü olarak tamamladı.

2010-11 sezonuna da golle giriş yaptı. Almanya Kupası maçında FK Pirmasens'i 11-1 yendikleri maçta 2 gol kaydetti. Ligde ise ilk golünü ikinci haftada Borussia Mönchengladbach karşısında buldu. Toplamda 32 maçta 6 gol kaydedip, takımın lig ikincisi olmasına büyük katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol kaydetti.

2011-12 sezonuna da yine golle başladı. Almanya Kupası'nda Dynamo Dresden karşısında maçın ilk golünü kaydetti ama penaltılarla elendiler.

İsviçre Millî Futbol Takımı ile ilk maçına 6 Şubat 2008 tarihinde İngiltere karşısında çıkan oyuncu, bu maçta takımının tek golüne imza atmıştır. İsviçre'de düzenlenen 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçre kadrosuna dahil edildi. O zamana dek sadece 3 millî maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu turnuvanın da en genç ismiydi. İsviçre grupta 1 galibiyet alırken, Derdiyok 3 maçta da forma giydi. Çek Cumhuriyet'i karşısında son 6 dakikada forma giyse de Türkiye ve Portekiz maçlarında 90 dakika oynayıp, iki maçta da birer asist yaptı.

Derdiyok, 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de takımının en önemli isimlerinden olup, bir gol kaydetti. İsviçre, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve Derdiyok da İsviçre kadrosunda yer aldı. Dünya Kupası'nın üç grup maçında da forma şansı buldu.

2012 Mayıs ayında 5-3 biten Almanya - İsviçre maçında 3 gol birden attı.