Fenerbahçe Monaco maçı şifresiz olacak mı

Fenerbahçe 31 Temmuz'da Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcular salonda yapılan çalışmayla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. 1 Ağustos'ta da teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Salonda yapılan ve 30 dakika süren core antrenmanın ardından çalışmalar sahada devam etti. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan sahadaki çalışma, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, 2 Ağustos Salı günü (Yarın) Fransa'ya hareket edecek. Peki Fenerbahçe Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetmiş, maç 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ermişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe- Monaco rövanş maçı 3 Ağustos Çarşamba günü 21. 45’te Monaco’da oynanacak. Maç Lig Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Maç tarihi: 3 Ağustos 2016 Çarşamba

Maç saati: 21.45

Hakem: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias

Stad: II. Louis Stadyumu

Kanal: Lig Tv