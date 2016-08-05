Beşiktaş'tan bomba transfer

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jose Sosa'nın, Siyah-beyazlı takımda kalma ihtimali arttı. Bu arada santrafor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mario Gomez dönse bile Samuel Eto'o'dan vazgeçmeyecek. Hem Şampiyonlar Ligi'de hem de Süper Lig'de iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Kartal, 2 yıldızı da renklerine bağlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ’A ETO MÜJDESİ

Antalyaspor, bonservis için kapıyı 5 milyon Euro'dan açıp 2 milyon Euro'ya kadar indi. Ancak Beşiktaş, buna da yanaşmadı. Bunun üzerine devreye giren Eto'o, kendi yönetimine rest çekti. Bunun üzerine Antalyaspor ile Beşiktaş, 1 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkıştı. İş artık resmi imzaların atılmasına kaldı... Beşiktaş ile Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun transferinde el sıkıştı. Önceki akşam buluşan taraflar, masadan anlaşarak kalktı. İş artık resmi imzaların atılmasına kaldı. Görüşmede Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş için istekli olan Samuel Eto'o'ya engel olmalarının şık olmadığını belirterek, "Biz gereken kolaylığı yaparız" dedi. Bunun üzerine taraflar şartları masaya yatırdı. Antalyaspor, ilk etapta kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Ancak, uzun süren pazarlıklar sonucundan bu rakam, 2 milyon Euro'ya kadar indirildi. Beşiktaşlı yöneticiler ise, Eto'o'nun yıllık ücretinin 3.5 milyon Euro olduğunu hatırlatarak, "Bonservisine en fazla 1 milyon Euro verebiliriz" dedi.

Bu noktada devreye Eto'o'nun kendisi girdi. "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bana heyecan veriyor. Bonservis bedelimde gereken kolaylığı sağlayın" diye rest çekince Antalyaspor yönetimi, Beşiktaş ile 1 milyon Euro'ya el sıkıştı. Öte yandan siyah beyazlılar stoper arayışını da sürdürüyor. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, "Elimizde bir çok alternatif isim var. Amacımız hocamızın da onay vereceği ismi Süper Kupa finali öncesi takıma kazandırmak" dedi.

Lucescu'nun arabuluculuğunda Luiz Adriano bombası

Mario Gomez'le yüz yüze görüşmek için Milano'ya gidecek olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ardından Luiz Adriano'nun menajeriyle bir araya gelecek.

Beşiktaş, zaman zaman ismi gündeme gelmesine rağmen hiç girişimde bulunmadığı Milan'lı Luiz Adriano konusunda düğmeye bastı. Gomez'le görüşmek için yarın Milano'ya gidecek olan başkan Fikret Orman'ın asıl hedefinin Brezilyalı golcü Luiz Adriano olduğu ortaya çıktı. Başkan dün, Brezilyalı forvetin menajeri Gilmar Veloz ile irtibat kurarak buluşma ayarladı. Buna göre Orman, Gomez'le görüşmesi sonrası cumartesi günü de Veloz ile yemek yiyip 29 yaşındaki Luiz Adriano için teklifini sunacak. Menajerle anlaşılması halinde Milan'ın kapısını çalacağı belirtilen başkanın İtalyanlara 5 milyon euro önereceği de gelen haberler arasında.

ARABULUCU LUCESCU

Teklifin kabul edilmemesi halinde kiralama yöntemi de masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın bu transferdeki arabulucusunun ise Mircea Lucescu olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin Rumen teknik adamdan eski öğrencisi ile konuşmasını istediği, bunu kabul eden Lucescu'nun da Zenit'e aldırmayı başaramadığı Adriano'ya Beşiktaş'a gelmesi için telkinde bulunacağı dile getirildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Milan, geçen sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Adriano için 8 milyon euro ödemişti. Ancak sambacının, İtalyan devinde beklentilerin altında kalıp istediği kadar süre alamadığı için ayrılmayı düşündüğü biliniyor. Adriano geçen sezon 29 maçta forma giydiği Milan'da 6 gol, 4 asistle oynadı.