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Burcunuza göre uygun makyaj önerileri
Hayatımızı yakından etkileyen burçlar, güzelliğin en önemli tamamlayıcısı olan makyajda da kendini gösteriyor.
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Limonun bilinmeyen 7 güzellik sırrı
Limon ile cildinize bakım yapmak istiyorsanız, bu 7 güzellik önerisini mutlaka denemelisiniz.
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YASEMİN MİRAS
ymiras@hotmail.com info@sislilazer.com
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Tırnak yemeyi bırakmanın yolları
Her yaştan insanın sahip olduğu ve kötü bir alışkanlık olan tırnak yemeyi bırakmak için harika öneriler. Tırnak yeme alışkanlığınızdan sonsuza kadar kurtulun.
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Zamanı askıya alın
Kısa süre içinde zamana meydan okuyarak yüzünüzdeki kırışıklıkları ve sarkmaları şimdi askıya alma zamanı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu "iple yüz askılama" yöntemini anlattı.
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Anlamlı bakışlar için bu tekniği uygulayın!
Gözlerinizi hem belirginleştirmek hem de anlamlı bakışlara sahip olmak istiyorsanız far kullanmanızı tavsiye ederiz. Peki far sürme tekniklerini bilmiyorsanız haberimizi takip edin...
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Saçlarınızın yoğun görünmesini sağlayacak 6 yol
Saçlarınızın yoğun görünmesini sağlayacak 6 yol
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Makyaj artistlerinin asla yapmadığı 5 şey
Podyumdaki modellerin, kırmızı halıdaki ünlülerin makyajları her zaman kusursuz gözükür. Ancak onların makyajlarını kendi cildimiz üzerinde uygulamaya çalışsak da çoğu zaman aynı görüntüyü elde demeyiz. Çünkü makyaj artistlerinin her makyajda düzenli olarak uyguladığı yöntemleri gözden kaçırırız.
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Sabahları makyaj ve saç rutininizi hızlandıracak 8 öneri
Sabahları evden çıkmadan önce makyaj yapmak için vakit harcarız. Acele ettiğimiz zamanlarda ise çoğu zaman hata yaparız ve düzeltmek için daha çok vakit harcamış oluruz.
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