Saçların kururken elektriklenmesi nasıl önlenir? Her kadının saçlarını kendi kendine kurumaya bıraktığı zamanlar olur. Ancak saçlar elektriklenince sonuç tam bir hüsran olur. Peki saçların kururken elektriklenmemesi mümkün mü? Aslına bakarsanız bu ipuçlarıyla mümkün...