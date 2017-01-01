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Ahmet Çakar'dan CAS davası yorumu: Fenerbahçe aklanmadı
Ahmet Çakar'dan CAS davası yorumu: Fenerbahçe aklanmadı
Emre Mor hakkında çarpıcı açıklama! 'Türkiye'ye gelmez'
Emre Mor hakkında çarpıcı açıklama! 'Türkiye'ye gelmez'
Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!
Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!
Ronaldo'nun adı havalimanına verildi
Ronaldo'nun adı havalimanına verildi
Göksel Gümüşdağ: VAR maça damga vurdu
Göksel Gümüşdağ: VAR maça damga vurdu
Barcelona'da Arda Turan şoku! Resmen açıklandı
Barcelona'da Arda Turan
şoku! Resmen açıklandı
Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu
Beşiktaş'a Dudu transferinde kötü haber
Beşiktaş'a Dudu transferinde kötü haber
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
F.Bahçeli yıldız listeye alındı! Sürpriz talip...
F.Bahçeli yıldız listeye
alındı! Sürpriz talip... Fransa Ligue 1’de ekonomik anlamda yeni bir yatırım sürecine giren Marsilya’da Simon Kjaer transfer listesine alındı.
Orman'dan yabancı kuralı açıklaması! 'Sonradan ağlayıp da dönmeyin'
Orman'dan yabancı kuralı açıklaması!
'Sonradan ağlayıp da dönmeyin'
Galatasaray ve Beşiktaş'a Koeman engeli!
Galatasaray ve Beşiktaş'a Koeman engeli!
Drogba'da flaş gelişme! İmzayı resmen atıyor
Drogba'da flaş gelişme!
İmzayı resmen atıyor
Barcelona'dan FIFA'ya Messi eleştirisi
Barcelona'dan FIFA'ya Messi eleştirisi
Arjantin'e Bolivya darbesi!
Arjantin'e Bolivya darbesi!
İlginç teklif! Hocayı onlar seçecek
İlginç teklif! Hocayı onlar seçecek
Galatasaray'da hedef yine Lucas Leiva
Galatasaray'da hedef yine Lucas Leiva
İşte Milli Takım'ın Rusya hesapları
İşte Milli Takım'ın Rusya hesapları
Mario Gomez'de son dakika! Beşiktaş...
Mario Gomez'de son dakika! Beşiktaş... Mario Gomez'in Beşiktaş’a dönüşü yolunda tek engel olarak maddi konular kaldı. Panzer golcü, sezon sonunda Wolfsburg’dan bonservisini alırsa 1 yıllık ayrılığın ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.<
Sevilla çok pişman: Keşke Fenerbahçe'ye satsaydık
Sevilla çok pişman: Keşke Fenerbahçe'ye satsaydık
Ozan Tufan, 2 haftada süzüldü!
Ozan Tufan, 2 haftada süzüldü!
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Lens'in yerine...
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Lens'in yerine...

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