Foto Galeri
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İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor
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Beşiktaş - Benfica maçı sonrası Caps'ler patladı
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Beşiktaş - Benfica maçından çok özel görüntüler
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PTT 1. Lig'de olay... Göztepe - Eskişehirspor maçı yarıda kaldı
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Osmanlıspor - Villarreal'i ilk 45 dakikada dağıttı...
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Riekerink'ten Beşiktaş'a sürpriz!
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Akşam kadro dışı kaldı, sabah affedildi!
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Trabzonspor 2010-11 için FIFA'ya gidiyor
Trabzonspor Hukuk Kurulu, 2 maddenin CAS tarafından yanlış yorumlandığı görüşüne vardı. Bordo-mavili yöneticiler FIFA'ya yapacakları itirazdan bu kez olumlu bir sonuç bekliyor.
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Galatasaray'ın transfer listesinde tam 70 futbolcu var!
Galatasaray İzleme Komitesi, transfer edilebilecek 70 futbolcunun ismini teknik direktör Tudor’un önüne koydu. Sarı-kırmızılılar ayrıca menajerler tarafından önerilen futbolculardan 15’ini de bu listeye ekledi.
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Galatasaray iki FETÖ'cüyü atamadı tarih bu ihaneti yazar!
Galatasaray'ın kripto örgütleri iki hain Hakan Şükür ve Arif Erdem'e sahip çıktı.
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5 yılda FEDA'dan SEFA'ya! Orman ve ekibi...
Başkan Fikret Orman, dün görevindeki beşinci yılını tamamladı. Feda'yla görev başlayan Orman, Vodafone Arena'yla birlikte 'Sefa' sürmeye başladı.
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Transferde son dakika! İki kulüp masaya oturuyor
Hollandalı oyuncu, menaceri aracılığıyla kulübü Sunderland’le görüştü ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini dile getirdi. Şimdi ise Sarı- Lacivertliler’in, İngiliz ekibiyle masaya oturacağı ifade edildi.
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Beşiktaş’a Demba Ba şoku!
Beşiktaş’ın devre arasında Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba’nın belinde hissettiği ağrı maçta oynamasını engelledi.
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Futbolseverlere saat müjdesi! 21:45 geri döndü
Avrupa'da yaz saati uygulamasına geçildi, Türkiye'de saatler değişmedi! Artık Avrupa maçları için gece geç saate kadar beklemek sona erdi.
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Yıldız oyuncu sezon bitmeden MLS'e transfer oldu!
Transferde son dakika... Kayserispor'un yıldızı Larrys Mabiala sürpriz bir maceraya başlıyor. 30 yaşındaki defans oyuncusu, 3 yıl boyunda ABD Ligi'nde forma giyecek.
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Fatih Terim: Ciddi bir hazırlık müsabakası olacak
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova maçının, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde haziran ayından itibaren yapacakları müsabakalar için ciddi bir hazırlık olacağını bildirdi.
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