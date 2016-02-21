Bugüne dikkat! Kanlı ay tutulması...

4 Nisan günü merakla beklenen kanlı Ay tutulması gerçekleşiyor. Terazi burcunda gerçekleşecek Ay tutulması burçları da etkileyecek. Ay tutulmasının en fazla İkizler, Terazi ve Kova burçlarının yer aldığı hava grubunu etkilemesi bekleniyor. İşte 4 Nisan kanlı Ay tutulmasının astrolojik yorumları…