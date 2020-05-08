Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topalla Sofrada 8 Mayıs puan durumu!

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için kıyasıya rekabet ediyor. Her gün verilen puanlar sonucunda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 15 bin TL'nin sahibi oluyor.Peki, Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İlgiyle takip edilen Zuhal Topalla Sofrada 8 Mayıs puan durumuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ZUHAL TOPALLA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

BU HAFTA GERGİNLİK YAŞANDI!

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında bu hafta ilk 2 gün oldukça gergin geçmiş yarışmacılar ve kayınvalideler arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Haftanın ilk gününde yarışan gelin hanımın yemeklerini yetiştiremezken 2. günde yarışan gelin ise kayınvalidelere verdiği cevaplar nedeniyle düşük puanlar almıştı. Haftanın ortasında yarışacak olan Seher Hanım’ın puanı da şimdiden merak edilmeye ve daha da önemli hale gelmeye başladı.