Zonguldak'ta motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Kaza, öğlen saatlerinde Cehennemağzı Mağaraları mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 67 TG 546 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 67 SL 262 plakalı pick-up'a çarptı. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı olmayınca kaza yerinden ayrıldı. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken polis olayla ilgili rapor tuttu.

İHA