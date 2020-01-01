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  3. Zıpkınla 50 kilogram ağırlığında balık avladı

Zıpkınla 50 kilogram ağırlığında balık avladı

Zıpkınla 50 kilogram ağırlığında balık avladı

Çanakkale'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, nadiren yakalanan yaklaşık 50 kilogram ağırlığında akya balığı avladı.

Her yılbaşı öncesi dalış yapan Çetin Ege Doğan, bu kez 20 metre derine kadar indi. Akya balığı  çok güçlü, mücadeleci ve günümüzde nadir avlanan yöresel olarak 'Çıplak', 'Kuzu Balığı', 'Leka' veya 'İskender balığı' da olarak anılan bir balık türü.

49.5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olan balığı güçlükle kıyıya çıkaran Doğan, başına 'Noel Baba' şapkası takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çetin Ege Doğan, "Her yılbaşı öncesi mutlaka dalar, avlanmaya çalışırım. Bu yıl da 2020 öncesi daldım. Benim boyum 1.85. Neredeyse benim boyumda, 1.5 metre boyunda Akya ile su üzerine çıktım. Kısmet olursa, yılbaşı akşamı bankadaki arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" dedi.

(Sputnik)


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