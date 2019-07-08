Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7301
  • 6,4386
  • 258.061
  • 98561.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Zift tankeri yola devrildi, yaralılar kepçeyle kurtarıldı

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı.

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker bir minibüs ile otomobile çarptı. Devrilen tankerden yola dökülen zift yolu adeta zift gölüne çevirirken, yaralılar kepçe ile kurtarıldı.

Kaza, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Salih K. (59) idaresindeki 42 SY 893 plakalı zift yüklü tankerin seyir halindeyken freni patladı. Kamyonu durduramayan sürücü kavşakta önce Uğur D. (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobile, ardından da Cenap G. (52) yönetimindeki 68 EH 138 plakalı minibüse çarptı. Kazada zift yüklü tanker refüje devrilirken, yol adeta zift gölüne döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri yaralıları çıkarmak için seferber oldu. Ziftli bölgeye giremeyen kurtarma ekipleri yoldan geçen bir kepçeyi çevirerek kepçe ile yaralılara ulaştı. Yaralılar otomobilden çıkartılarak kepçe ile ziftli bölgeden çıkartılırken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan tanker sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Musa A.'nın (59) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trafik magandaları hamile kadının olduğu otomobile saldırdı!

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası