Zeytinyağı işletmesi sahibinin katil zanlısı tutuklandı

Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı tesisi bulunan Yusuf Büyükaşık'tan bir süre haber alamayan yakınları, 2 Mayıs günü iş yerine gitti. Büyükaşık, iş yerinin arkasındaki çalılık alanda ölü bulundu. Büyükaşık'ın başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. ÖZEL EKİP İZ SÜRDÜ

Katil zanlısının yakalanması için jandarma tarafından kurulan özel ekip, olay yerinde elde ettiği parmak izinden katil zanlısının, Büyükaşık'ın işyerinde işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Masan Aftaş olduğunu tespit etti. Aftaş'ın yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları ve göç idaresi müdürlüklerine bilgi verilip, şüphelinin fotoğrafları gönderildi. Güvenlik kameralarını da inceleyen özel ekip, şüphelinin, öldürdüğü Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Masan Aftaş'ın Arnavutköy'deki tanıdıklarının yanında bir süre kalıp, yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geçtiği belirlendi. Şüpheli Aftaş, geçen perşembe günü Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken Kapıkule Sınır Kapısı yakınında yakalandı.

Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede nöbetçi makmece tutuklandı.

DHA