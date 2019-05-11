Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zeytinyağı işletmesi sahibinin katil zanlısı tutuklandı

Zeytinyağı işletmesi sahibinin katil zanlısı tutuklandı

Zeytinyağı işletmesi sahibinin katil zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, zeytinyağı tesisi sahibi Yusuf Büyükaşık'ı (60) boğazını keserek, öldürdüğü iddiasıyla aranırken, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Pakistanlı Masan Aftaş (19) tutuklandı.

Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı tesisi bulunan Yusuf Büyükaşık'tan bir süre haber alamayan yakınları, 2 Mayıs günü iş yerine gitti. Büyükaşık, iş yerinin arkasındaki çalılık alanda ölü bulundu.  Büyükaşık'ın başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. ÖZEL EKİP İZ SÜRDÜ

Katil zanlısının yakalanması için jandarma tarafından kurulan özel ekip, olay yerinde elde ettiği parmak izinden katil zanlısının, Büyükaşık'ın işyerinde işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Masan Aftaş olduğunu tespit etti.  Aftaş'ın yurt dışına kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları ve göç idaresi müdürlüklerine bilgi verilip, şüphelinin fotoğrafları gönderildi.  Güvenlik kameralarını da inceleyen özel ekip, şüphelinin, öldürdüğü Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiğini belirledi. Masan Aftaş'ın Arnavutköy'deki tanıdıklarının yanında bir süre kalıp, yurt dışına kaçmak için Edirne'ye geçtiği belirlendi. Şüpheli Aftaş, geçen perşembe günü Edirne'den yurt dışına kaçmak isterken Kapıkule Sınır Kapısı yakınında yakalandı.

Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede nöbetçi makmece tutuklandı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Erkal'ın eşinden duygusal paylaşım
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Orta Çağ tarihi, Haçlılar ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile ilgili yeni bilgiler veren ve ezberl

Haçlılar ve Selahaddin Eyyubi Efsanesi - Konuk: Ahmet Deniz Altunbaş | #TarihiGün Bölüm 2

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şanlıurfa'da çekirge istilası

Çin'in garip yüzü!