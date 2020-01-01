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  3. Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var

Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var

Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var

Zeytinburnu'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

(DHA)


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