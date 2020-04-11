Zekat ne zaman verilir ve kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar sık sık Zekat ne zaman verilir ve kimlere verilir? sorusu ile ilgili arama motorlarından araştırma yapıyor. Mübarek ve bereketli Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber birçok kişinin kafasında soru oluşmuştu. Zekat nasıl hesaplanır? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu zekat hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. İşte zekat hakkında detaylı bilgiler...

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR VE KİMLERE VERİLİR?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 266).

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 268).

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî’, II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

“Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.

ZEKAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

80 gram veya daha fazla altın, 560 gram veya fazlası gümüş, 80 gram altın miktarına eşit para, parayla aynı ölçüde ticaret malları, 40 taneden fazla koyun ve keçi, 30 ve fazlası sığır ve manda, 5 ve fazlası devesi olan zekat vermek zorundadır.