Zekat miktarı nasıl hesaplanır? Zekat nedir, kimlere verilir?

Zekat nedir, kimlere verilir? İslam alemi tarafından yoğun olarak araştırılan konulardan biri olan zekat miktarı merak ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala konu hakkında araştırmalar artıyor. Zekat miktarı nasıl hesaplanır? Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yaptı. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEKAT MİKTARI NASIL HESAPLANIR?

80 gram veya daha fazla altın, 560 gram veya fazlası gümüş, 80 gram altın miktarına eşit para, parayla aynı ölçüde ticaret malları, 40 taneden fazla koyun ve keçi, 30 ve fazlası sığır ve manda, 5 ve fazlası devesi olan zekat vermek zorundadır.

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Dinen zenginlik ölçüsü kadar mala sahip olan kişilerin, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına denir. Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekat olarak vermek zorundadır.

Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekat vermek durumundadır.

Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekat vermek farzdır.

Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir. “Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslama ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir.” (Tevbe suresi 60. ayet)