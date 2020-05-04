Zekat hesaplaması nasıl yapılır? Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat miktarı ne kadar?

Zekat hesaplaması nasıl yapılır? Zekat ne zaman, kimlere verilir? soruları Ramazan ayına girmemizle beraber arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İslam dininde temel ihtiyaçlar dışında malı olan kişilere farz kılınmıştır. Bu farzın hükmü ise Müslüman bireyin bu zenginliğinin üzerinden 1 yıl geçtiğinde dini yükümlülük oluşur. Peki, Zekat miktarı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her belirlenen zekat miktarı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Zekat hesaplama işlemini kendisi yapmak isteyen vatandaşlar için zekat oranları şu şekilde;

-Altın, gümüş, para, ticaret malları ile koyun ve keçiden 1/40 oranında,

-İnek, manda ve benzeri büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında,

-Tarım ürünlerinden 1/10 oranında (aşar) zekat verilir. Eğer bir kimse bu ürünleri yetiştirirken para harcayarak sulama yapıyorsa 1/20 oranında zekat verir.

-Devenin zekatı olarak 5 deveye 1 koyundur.

-Kira geliri getiren ev, dükkân, fabrika, motorlu araçlar, makine gibi malların net gelirlerinden 1/10 veya brüt gelirden 1/20 oranında zekat vermek gerekir.

Zekat hesaplamada mevcut borçları düşüldükten sonra kalan mal üzerinden zekat oranı hesaplanabilir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Kur’an-ı Kerim’de zekâtın kimlere verileceği belirtilmiş ve hicretin 9. yıllında inen Tevbe suresinde bunlar şöyle sıralanmıştır: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat işinde çalışanlara, kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yollunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir” (Tevbe, 9/60.)

Zekat verilemeyecek kişiler ise; anne, baba, eş ve çocuklar; Müslüman olmayanlar; zenginler; Hz. Peygamber’in yakınları; küçükler ve akıl hastaları.

Zekat, ibadet içerikli bir yükümlülük olduğu için gayri müslimlere, inançsız kişilere ve dinden dönenlere verilemez. Yedi yaşından küçüklere ve akıl hastalarına doğrudan zekât vermek ise caiz değildir. Zekat bunların velilerine teslim edilir.

ZEKAT MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 fitre fiyatını açıkladı. Fıtır sadakası yani fitre bu yıl 27 lira olarak belirlendi.

Borçların düşülmesi ve zekat konusundaki sorular için ise “fetva.diyanet.gov.tr” adresinden, ALO190 destek hattından veya e-devlet sistemindeki "Dini Soru Sor" servisinden destek alınabiliyor.