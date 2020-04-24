Zammı sure nedir, ne demek? Zammı sureler nelerdir, sıralaması nasıldır?

Zammı sureler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık arama yapıyor. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle namaza yeni başlayacak olan vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Zammı sure nedir, ne demek? Namazda zammı suresi sıralaması nasıldır? Namaz kılarken okunan bu sureler genellikle Kuran-ı Kerim'in son sayfalarından yer almaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZAMMI SURE NEDİR, NE DEMEK?

amazlarda Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa surelere, en az üç ayete veya en az üç ayet uzunluğundaki bir ayete verilen isimdir. (Fil Suresi, Kureyş Suresi, Maun Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi)

Zamm-ı sure Kuran-ı Kerim’de geçen namazda okuduğumuz sureler veya bu surelerin içindeki ayetler olarak adlandırılan genel bir ifadedir aslında. Bazı sureler çok uzun olduğu için namazlarda genellikle Kuran’ın son sureleri okunmaktadır. Bununla birlikte uzun olan surelerinde bazı ayetleri okunabilmektedir.

Örneğin; Ayetel kürsi sadece 1 ayettir, Bakara suresinin 255. ayetidir. Uzun bir ayet olduğu için Ayetel Kürsi namazlarda okunabilir.

Yine, Amenerrasulü ayeti, Bakara suresinin son iki ayeti olan 285. ve 286. ayetidir. Bu iki ayette namazlarda okunabilir.

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter. (Buhari)

NAMAZDA ZAMMI SURESİ SIRALAMASI NASILDIR?

Zammı sure okumak ile ilgili hadisler mevcuttur, bu hadislere göre surelerin sırası, surenin kısalığı uzunluğu, surelerin atlanarak okunması gibi konulara dikkat edilerek sünnete rivayet edilmesi önemlidir.

Namaz kılarken sureleri, Kur’an-ı Kerim’deki sıralandığı gibi okumak uygundur.

Hiç sure atlamadan sırasıyla okumak daha iyidir.

Sure atlanarak okunacak ise iki veya daha fazla sure atlanarak okumak daha uygundur.

Birinci okunan sure yani ilk rekatta okuduğun sure diğerlerine göre daha uzun olmalıdır.

Fatiha suresini namazlarda okumak vacip olduğu için Fatiha süresi zammı sure sayılmaz.

Bazı din alimleri namazlarda, ikinci rekatta birinci rekattan daha uzun sure okumanın mekruh olduğunu söylemektedir. Bilerek okunmazsa mekruh olmaz ve okunmaya başlanmışsa artık terk edilmez, devam edilir. (Halebi)

İlmihal kitaplarında her rekatta aynı sureyi okumak mekruhtur yazmaktadır. Özellikle namaz kıldıran imamın aynı namazların aynı rekatlarında, aynı sure ve ayetleri okumayı adet edinmesi mekruhtur.