Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0151
  • 6,5903
  • 303.651
  • 120461
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zabıta memurları neye uğradığını şaşırdı! Hepsini satın aldı

Zabıta memurları neye uğradığını şaşırdı! Hepsini satın aldı

Zabıta memurları neye uğradığını şaşırdı! Hepsini satın aldı

Arnavutköy'de simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti. 

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaşlar zabıta memurlarına tepki gösterdi. Vatandaşlar ile zabıta memurları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevrede bulunan bir esnaf, olay yerine gelerek 'alamazsınız' diye zabıtalara tepki gösterdi. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabada bulunan tüm simitleri satın aldığını söyleyerek, simit satıcısına parasını verdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

(DHA)


Hayranlarını korkutmuştu! Hamile sunucudan açıklama
Serenay ve Cem aşkı tam gaz! Atina tatilinden yeni kare
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
'Kasa sağlam ellerde'
Ünlü çiftten 450 bin TL'lik yeni karavan
<p>Oscar 2020 ödüllerini kazananlar belli oldu. Bu yıl 92. kez Akademi Ödülleri Los Angeles´taki Dol

Oscar 2020 Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Büyük mikrop savaşları

Adlliyeyi havaya uçuracaklardı! Korkunç plan deşifre oldu: Bomba düzeneği ele geçirildi